Zonguldak Ankara Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı Karayolları ekipleri heyelanı kaldırma çalışmalarına başladı

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ZonguldakAnkara Karayolu’nda heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda Zonguldak istikameti trafiğe kapanırken trafik ters şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Zonguldak Ankara Karayolu üzeri Himmetoğlu Kavşağı yakınlarında akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda ZonguldakAnkara Karayolu’nun Zonguldak istikameti ulaşıma kapandı. Bölgeye karayolları, jandarma ve polis ekipleri hareket etti. Kepçelerle heyelan kaldırma çalışmaları hemen başlatılırken Zonguldak istikametine trafik ters şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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