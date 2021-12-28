Zonguldak- Ankara yolunda heyelan sonrası temizlik

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Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAKAnkara yolunda dün meydana gelen heyelan sonrası ekiplerin dik yamaçtan kayan toprak ve kaya parçalarını temizleme çalışması sürüyor.

ZonguldakAnkara yolunun 18'inci kilometresinde, dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle çift şeritli yolun tek şeridi, ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, bölgede önlem alırken, Kastamonu 15'inci Bölge Müdürlüğü personeli de dik yamaçtan kayan toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Trafik, diğer şeritten çift yönlü sağlandı. Gece ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinde yeniden başladı. İş makineleriyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-28 11:31:44



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