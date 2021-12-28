Jandarmadan sahte alkol denetimi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri kaçak/sahte alkol denetimleri gerçekleştirdi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Türkiye Geneli Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" kapsamında; 55 ekip, 191 personel ile 427 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.
Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde, 2 bin 800 kişi ve bin 288 araç sorgulandı. 427 işyeri kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs hakkında işlem yapıldı. 3 araç sürücüsüne toplamda 20 bin 830 TL trafik idari para cezası uygulandı; 3 araç trafikten men edildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; bir adet hassas terazi, 12 gr kubar esrar, bir gr metamfetamin, bir adet lyrica hap, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.