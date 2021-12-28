Jandarmadan sahte alkol denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta jandarma ekipleri kaçak/sahte alkol denetimleri gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Türkiye Geneli Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" kapsamında; 55 ekip, 191 personel ile 427 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde, 2 bin 800 kişi ve bin 288 araç sorgulandı. 427 işyeri kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs hakkında işlem yapıldı. 3 araç sürücüsüne toplamda 20 bin 830 TL trafik idari para cezası uygulandı; 3 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; bir adet hassas terazi, 12 gr kubar esrar, bir gr metamfetamin, bir adet lyrica hap, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.