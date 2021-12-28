Zonguldak'ta vaka sayıları düştü, aşılama oranı yükseldi

Zonguldak'ta haftalık vaka sayılarında düşüş yaşanırken aşılama oranı ise Türkiye ortalamasının üzerine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın 100 binde haftalık vaka sayılarına göre Zonguldak'ta vaka sayısı 190,97 olarak açıklandı. Vaka sayılarında önceki haftalara göre vaka sayılarında düşüş yaşanırken aşılama oranında da yükseliş gözlemlendi. Aşılamada yüzde 82,89 olan Türkiye ortalamasını geçen 10 il arasında yer alan Zonguldak'ta aşılama oranı yüzde 83,4 olarak açıklandı.

Zonguldak'ta halkın sağlığa ve bilime karşı duyarlı bir kent olduğunu ifade eden esnaf Osman Zaimoğlu, Sağlı Bakanlığı'nın açıklamalarını n esas alarak bir takım önlemlerin alındığını hatırlattı. Delta varyantından sonra ortaya çıkan omicron varyantına ilişkin de konuşan Zaimoğlu, bu durum için sürecin henüz erken olduğunun altını çizerek şöyle dedi:

"Zonguldak halkı bu konuda duyarlı. Bizler de dahil olmak üzere mesafeye, temizliğe, hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Bunu ettiğimiz zamanda da Türkiye ortalaması altında oluyoruz. Bu zor günlerde en azından Zonguldak olarak biraz daha rahat olma imkanına sahibiz. Aşılama oranında da yüksek seviyelerdeyiz. Zonguldak Cumhuriyet tarihinde hep örnek olmuş bir şehirdir. Nezih insanlardan oluşan bir şehirdir. Aşılamanın ne kadar önemli olduğunu insan sağlığı açısından bilen bir şehir. Bu açıdan aşılamada Türkiye ortalamasının üstünde olmamız bizim için sürpriz değil. Zonguldak'ın genetiğinde akıl var mantık var, kültür var. Bilimin olduğu yerde Zonguldak var. Sağlık Bakanlığı'nın bazı illerde bu yeni varyantlara rastlandığına dair açıklamaları var. Mümkün mertebe bu varyantın yayılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Şahidiz görüyoruz. Süreç nasıl gelişecek. Bu yeni varyantın daha hafif olacağını söyleyen tıp otoritereleri var. Delta varyantı ile birleşeceğini söyleyenler var. Şu anda bunun için bir şey söylemek için erken. Sağlık Bakanının açıklamalarını biz esas alarak birtakım önlemlerin alındığını görüyoruz."

Terzilik yapan Osman Toptürk ise vatandaşların korkudan aşı olduğunu söyleyerek "Millet korkusundan aşı oluyor. Bende dahil. Aşımı oldum. İki doz aşımı oldum. Millet korkudan herhalde dikkat ediyor. Yeni varyantın buraya geleceğini zannetmiyorum. İstanbul'dan gelip gidenlere dikkat edilirse bu varyant bize gelmez. Böylelikle bir sorun yaşanmaz" diye konuştu.

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