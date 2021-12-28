Marketlere fahiş fiyat denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketlere fahiş fiyat denetimi

İHA

Marketlere fahiş fiyat denetimi

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştiriyor.
Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İlçede bulunan 29 markette denetimlere başladı. Marketlerde, sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar inceleniyor.
Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakılarak ilgili kanuna aykırı iş ve işlem yaptığı tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı belirtildi.
Ayrıca, fahiş fiyat denetiminin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik işçisinden örnek davranış Yaşlı kadının çöpe karışan eşyalarını bulup teslim ettiler
YEREL HABERLER Temizlik işçisinden örnek davranış Yaşlı kadının çöpe ...
Zonguldak'ta vaka sayıları düştü, aşılama oranı yükseldi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vaka sayıları düştü, aşılama oranı ...
Zonguldak'ta litrelerce sahte içki ele geçirildi Sahte içkileri yılbaşında piyasaya süreceklerdi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta litrelerce sahte içki ele ...
Balıkçıların ağlarına takılanlar pes dedirtti
YEREL HABERLER Balıkçıların ağlarına takılanlar pes dedirtti
Jandarmadan sahte alkol denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan sahte alkol denetimi
Zonguldak- Ankara yolunda heyelan sonrası temizlik
YEREL HABERLER Zonguldak- Ankara yolunda heyelan sonrası temizlik
Heyelan yaşanan kara yolunu temizleme çalışmaları sürüyor Ulaşımın sağlanamadığı kara yolundaki heyelanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Heyelan yaşanan kara yolunu temizleme çalışmaları ...
Zonguldak-Ankara yolunda heyelan
YEREL HABERLER Zonguldak-Ankara yolunda heyelan
Zonguldak Ankara Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı Karayolları ekipleri heyelanı kaldırma çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Zonguldak Ankara Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe ...
Kavgada kaldırım taşıyla saldırdı
YEREL HABERLER Kavgada kaldırım taşıyla saldırdı
Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere aşılı Chandler fidanı dağıtıldı
Zonguldak'taki hafriyat sorunuyla ilgili soruya 'kentte depolama tesisi yok' cevabı
YEREL HABERLER Zonguldak'taki hafriyat sorunuyla ilgili soruya ...
İşkenceye uğradığı iddia edilen köpek için 'hastalık ve ölüm' açıklaması
YEREL HABERLER İşkenceye uğradığı iddia edilen köpek için 'hastalık ...
Kdz. Ereğli TSO’dan üyelerine yönelik indirim anlaşması
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO’dan üyelerine yönelik indirim ...
Kdz. Ereğli 2. OSB’ye ön onay verildi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli 2. OSB’ye ön onay verildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden muhtarın yerine yeni muhtar seçildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten hayatını kaybeden muhtarın yerine yeni ...
Zabıtadan 10 işletmeye reyon-kasa fiyat uyuşmazlığı cezası
YEREL HABERLER Zabıtadan 10 işletmeye reyon-kasa fiyat uyuşmazlığı ...
"Bu yalan dünya boş" deyip 6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor "Yalan Dünya" lakaplı balıkçı Mustafa Ünlü, herşeyini kaybettikten sonra küçük teknede yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER "Bu yalan dünya boş" deyip 6 yıldır iki metrelik ...
Kaya parçasının çarptığı korkuluklar otomobilin camına saplandı
YEREL HABERLER Kaya parçasının çarptığı korkuluklar otomobilin ...
Köprüden geçerken elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Köprüden geçerken elektrik direğine çarptı
Ereğli polisinden uyuşturucuya geçit yok İlçeye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan zanlı düzenlenen operasyonda yakalandı
YEREL HABERLER Ereğli polisinden uyuşturucuya geçit yok İlçeye ...
Korona virüsten ölen eşinin yerine muhtar adayı oldu Eşine vefa borcunu ödemek isteyen Radife Kazlı: "Tek isteğim kalan iki senede eşimin projelerini tamamlamak"
YEREL HABERLER Korona virüsten ölen eşinin yerine muhtar adayı ...
'Dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarptı Yakalanmamak için uyuşturucuyu yola saçtı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp polis aracına ...
Zonguldak'taki fotoğraf stüdyolarından indirimli tarife
YEREL HABERLER Zonguldak'taki fotoğraf stüdyolarından indirimli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.