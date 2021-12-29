Eskici pazarından aldığı tablodaki saç telinin Van Gogh'a ait olduğunu iddia etti Kaporta ustası Van Gogh'a ait olduğu düşünülen tabloların gerçek değerini öğrenmek istiyor

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un bilinmeyen bir resmi Alaplı İlçesinde bir Oto Kaporta ustalığı dükkanından çıktı. Paris'teki tarihi Lille Müzesinde tıpa tıp bir benzeri olduğu ve Van Gogh’un tabloları Dünyada Paha Biçilemeyen Sanat Eserleri arasında yer alıyor.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir Fransız arkadaşından koleksiyon olarak tablo alan kaporta ustası Yavuz Öztürk’ün elinde bulunan tabloların Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait olduğunu savundu. Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh’a ait olduğunu düşündüğü tablodaki saç telinin de ünlü ressama ait olduğunu öne süren Öztürk, tabloların gerçek değerlerini öğrenmek istediğini söyledi.

Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto sanayisinde kaporta işi yapan Öztürk, tabloları Fatih Müzaye açık artırmalarında ve eskici pazarında bulunan Fransız bir arkadaşından aldığını söyledi. Öztürk, "Bu tabloda uzun zaman araştırdığımda gizli imzalar olan, Philippe Marbeau (18071861 ve Van Gogh) olduğunu gördüm. Bazı tabloları üzerinde 1860 yıllara ait olduğu ve yağlı boyanın üzerinde saç teli olduğunu görebiliyoruz. Diğer tablo Fransız Kraliçe ait üçüncü Napolyon hanımına yaptığı sanılan sulu boya arkasında imzası var ve bu tablo Lille müzelerinde şu anda bulunuyor, ama ben bendeki tablo gerçek olduğu savunuyorum" diye konuştu.



6 tabloya 450 bin dolar teklif ettiler

Ara sıra tabloların tozunu aldığını ve internet üzerinden yağlı boya resimlerini araştırma yapmasını çok sevdiğini söyleyen Öztürk,” Dünyada ve Türkiye’de ilk defa bu tablolar benim elime geçti. Ben bunların gerçek değerlerini öğrenmek istiyorum. Bunlar şu an saklı hazine gibi bir şey. Ayrıca İstanbul bir koleksiyon arkadaştan aldığım 6 tablo için 450 bin dolar teklif verdiler, Tabloların kime ait olduklarını ve gerçek değerini öğrenmeden vermek istemiyorum” diye konuştu.

37 yıl süren hayatı boyunca yalnızca bir tablo satabilmiş olan, 1853 doğumlu Van Gogh'un eserleri bugün dünyanın en pahalı tabloları arasında yer alıyor.

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