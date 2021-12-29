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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşının attığı çivili tahta başına saplandı

İHA

Arkadaşının attığı çivili tahta başına saplandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir inşaat işçisinin attığı çivili tahta arkadaşının başına saplandı.
Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Kozlu ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışma yapan bir işçinin attığı çivili tahta arkadaşının başına saplandı. Kanlar içinde kalan yaralı işçi için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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