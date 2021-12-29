Doktorlara saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi(2)

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

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TUTUKLANDI

Zonguldak'ta hasta yakınının ameliyata alınmadığını iddia edip iki doktora saldıran H.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-29 17:50:48



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