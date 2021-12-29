Fahiş fiyat denetiminde 4 markete tutanak tutuldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki zincir marketleri ve yerel marketleri denetledi. Fahiş fiyat başta olmak üzere marketler hijyen, gramaj, ambalaj ve pandemi koşulları açısından denetlenirken 4 markete tutanak tutuldu.

Kdz. Ereğli’de hizmet veren yerel marketler ile zincir marketlerde Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Zabıta Müdürü Halit Aydın’ın koordine ettiği denetimlerde hijyen, gramaj, ambalaj, etiket fiyatları ve pandemi koşulları ile beraber Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla fahiş fiyat kontrolleri yapıldı. Denetimlerin tüm marketlerde devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Halit Aydın, “Bugün yapılan denetimlerde 4 ayrı markete tespit edilen çeşitli sebeplerden tutanak tuttuk. Şikayet konusu olan fahiş fiyatlar ve reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının birbirini tutup tutmadığına yönelik denetimler devam edecek” dedi.

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