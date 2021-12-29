Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı

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Zonguldak’ta beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 67 ND 503 plakalı beton mikseri, direksiyon hakimiyetini kaybederek 26 EA 503 plakalı Mazda marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla refüjden kaldırıldı.

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