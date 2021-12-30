Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında Bir anda yere yığılan gencin imdadına işyeri sahibi yetişti

Zonguldak'ta borcunu ödemek için bir işyerine giren genç epilepsi krizi geçirince yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğlen saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Taner T. isimli bir genç bir yakınından aldığı borcunu geri ödemek için Recep Ateş'in işyerine geldi. Burada emanet olarak bırakacağı parayı arkadaşının alacağını söyleyen genç bir anda yere yığıldı. Karşısındaki gencin yere yığıldığını görünce şok yaşayan işyeri sahibi gence müdahale etti. Yan çevirdiği genç için sağlık ekiplerine haber veren işyeri sahibi, sağlık ekipleri gelene kadar bir an olsun gencin yanından ayrılmadı. İlk müdahalesi yapılan Taner T. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



"Boğulacağını sandım büyük korku yaşadım"

O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA'ya konuşan işyeri sahibi Recep Ateş, "Arkadaş bizim dükkana geldi. Bir arkadaşına para emanet etmek istediğini söyledi. Bende ismini sordum, ne kadar emanet edeceğini sordum. Tam o sıra kasıldı cevap veremedi. Bir süre boş boş baktı. Sonra yere düştü. Tam o sıra Allah'tan cama vurmadı. Boğulacağını zannettim çok korktum. Yan çevirip nefes almasını sağlamaya çalıştım ve rahatlatmaya çalıştım. 112'yi aradım. Onlar müdahale ettiler. Epilepsi olduğunu sonradan öğrendik" diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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