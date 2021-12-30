Makaraya dolanan bayrak madencilerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü binası önündeki direğin makarasına takılan dolanan Türk Bayrağı; itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bildire göre olay öğlen saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Türk Bayrağı asılı olduğu yaklaşık 10 metrelik direğin makarasına dolandı. Bayrağın durumunu fark eden maden işçileri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda Türk Bayrağı'nı makaradan kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması madencilerden büyük takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.