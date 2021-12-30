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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Vizyoner’21 öncü isimleri ağırladı

İHA

MÜSİAD Vizyoner’21 öncü isimleri ağırladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen Vizyoner’21 zirvesi, “Dijitali Fark Et”, “İklimi Fark Et”, “Girişimi Fark Et”, “Dönüşümü Fark Et” ana başlıklarıyla düzenlendi.
MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, iş insanlarını geleceğe hazırlama misyonuyla İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen MÜSİAD Vizyoner’21 zirvesine, geniş bir katılımla iştirak ettiklerini belirtirken, “Fark Et” teması başlığında yapılan oturumların çok verimli olduğunu söyledi.
Çınar, Vizyoner’21 programına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede “MÜSİAD olarak, 2015’ten bu yana her iki yılda bir düzenlediğimiz MÜSİAD Vizyoner etkinliği ile iş dünyasını geleceğe hazırlayabilme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu seneki zirvemizin başlığı “Fark Et” olarak belirlendi ve program yoğun gündemle Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Vizyoner’21 zirvesi, “Dijitali Fark Et”, “İklimi Fark Et”, “Girişimi Fark Et”, “Dönüşümü Fark Et” başlıklarıyla düzenlendi. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Şekib Avdagiç ve MÜSİAD Vizyoner 21 İcra Kurulu Başkanımız Erkan Gül’ün açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, iş dünyasının geleceğine kılavuzluk ederken Türkiye’den ve dünyadan duayen isimleri de konuşmacı olarak ağırladı. 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi ve “Demir Kadın” olarak anılan Yemenli aktivist Tawakkol Karman’dan Dalgakıran Grubu İcra Kurulu Başkanı Steven Young’a, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’den, Mimar Yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten’e kadar birçok isim konuşmalarıyla Vizyoner’21’de yer alarak değerli paylaşımlarda bulundular. Bu sene ki zirveye iş insanları, protokol mensupları, girişimciler, öğrenciler, basın mensupları ve misafirlerimizden oluşan yaklaşık 5000 kişiden fazla katılım sağlandı. Programa, Karadeniz Ereğli Şubemizden de 23 üyemiz ve üye firma yöneticilerimizden oluşan 30 kişiyle katılım sağladık” dedi.
Zirve’ye katılarak konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, “Vakit, Türkiye'ye inanma ve geleceğe odaklanma vakti” diyerek hedefinin milli teknoloji hamlesi olduğunu, Ülke olarak dijital yetkinlikleri ve dijital olgunluk seviyelerimizi daha yukarı taşınacağını ifade ettiğini vurguladı. Bakan Varank’ın modern fabrikaların sayı ve yetkinliğini daha da arttırma hedefine vurgu yaparak hiçbir döviz kurunun, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü olmadığını söylediğini hatırlatan Çınar, MÜSİAD’ın bunu bilerek konuştuğunu dile getirdiğini ifade etti.
Çınar ayrıca toplantıdaki konuşmacılar ve mesajları hakkında şu notları iletti; “MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı, derneğin iklim manifestosunu açıklayarak, ülkemiz günden güne 4 mevsim olma özelliğini kaybediyor. İklimin geleceği bir kaç ülkenin menfaatinden daha önemlidir. Ortak paydası insanlığa fayda üretmek olan herkes ile görüşmeye, iş birliği yapmaya ve gücümüzü birleştirmeye hazır olduğumuzu ifade etti.
2011 Nobel Barış Ödülü sahibi, Yemenli gazeteci ve politikacı Tawakkol Karman, Vizyoner’21 sahnesindeki konuşmasında iyi yönetimin temelinde şeffaflığın, sorumluluk sahibi olmanın ve hesap verilebilirliğin yattığını söyledi. “Benim görüşüme göre paranın asıl fonksiyonu kalkınma olmalıdır. Paranın sosyal bir fonksiyonu olması gerekir” dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise konuşmasında yılda bin mühendis aldıklarını aktararak uçak yapımında rüzgar tüneline ihtiyaç duyulduğunu ve Avrupa’daki iki önemli rüzgar tünelinden birini yaptıklarını söyledi ve gençlere önemli mesajlar verdi.
Bosch Grubu bünyesindeki 25 yıllık kariyerinin ardından, Dalgakıran Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Steven Young, geleceğin iş dünyasına ışık tuttu. “Bugün ilkokula giden çocukların yüzde 60’ı üniversitelerden mezun olduklarında bugün olmayan meslek dallarında çalışacaklar” diyen Young, ekonomi dergilerinin ilk 500 şirket listelerini örnek vererek “2000 yılının listesiyle 2020 yılının listesini kıyasladığımızda 2000 yılında listeye giren şirketlerin yüzde 52’si artık yok. Sadece liste içinde değil, piyasada da faaliyet göstermiyor. Bu da bize değişimin hızını ve yıkım gücünü gösteriyor” diye konuştu.
2020 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne Kültür Tarihi alanında ödül alan, Prof. Dr. Sadettin Ökten değerleri fark et oturumunda önemli bilgiler paylaşırken özetle “İnsan hayatının manasını ve gayesini sorguluyor. Zira insanın tabiatında sorgulamak var. Böyle bir varlıktır insan. Hayatına bir mana, bir ehemmiyet ve bir gaye tanımlamak istiyor. Değerler buradan ortaya çıkmakta. Dolayısıyla insan hayatına ve kendisine baktığı zaman hayatın manasını sorguluyor ve gayesini sorgulayarak “niçin buradayım” diyor. Biz değerlerimiz için yaşarız. İslamın değerleri ile modernitenin değerleri birbirinden çok farklıdır. Biz de Türkiye’de ikili değerler yaşıyoruz. Ne tam modernist ne de tam sosyolojik olarak İslam medeniyetinin içerisindeyiz. Ancak iş dünyasında da kendi değerlerimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş bu aradaki farkı idrak etmeye başlıyoruz. Bu bir geçiş süreci. Sadece Türkiye değil, tüm dünya bunu yaşıyor” dedi.”

“VİZYONER’21 çok sayıda etkinliğe sahne oldu”
Çınar açıklamasında ayrıca, Vizyoner’21 kapsamında panel oturumları dışında ülkemizde girişim faaliyetlerinde bulunan, StartUp ruhunu önemseyen kişilerin kurmuş oldukları veya kurulma aşamasında olan girişimlerini anlatarak vizyon ve misyonlarından bahsettikleri Star Talks konuşmaları, Dijital Sanat eserleri sergisi, Startup alanında geliştirilen yeni teknoloji projeleri, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonunun koordinasyonunda Fahri Konsoloslar Ticaret Ve Diplomasi Zirvesi de Vizyoner Programı ile eş zamanlı gerçekleştirdiğini belirtti.

“Organizasyonumuza katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz”
Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenler ile katılım sağlayanlara teşekkür eden Çınar açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “MÜSİAD olarak, ülkemizin gelişme ve kalkınması noktasında yol gösterici olabilme, yönlendirebilme ve hedef gösterebilme hususunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. “Fark Et” ana temasıyla düzenlenen ve çok faydalı olduğunu gözlemlediğimiz programın öncesinde ve icrasında emeği geçen, başta MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı bey ile MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül bey olmak üzere, Vizyoner İcra Kurulu üyeleri ile tüm genel merkez yönetim kurulu üyelerimize, şube başkanlarımıza, genel sekreteryamıza ve tüm genel merkez ve şubelerde görevli profesyonel kadromuza, programa konuşmacı ve moderatör olarak katılan misafirlerimize, sponsorlarımıza, organizasyona ziyaretçi olarak katılan tüm üyelerimize ve misafirlerimize, MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi Programının güzel bir şekilde gerçekleşmesinde az veya çok emeği geçen herkese şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.”

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