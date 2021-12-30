Arıcılık ve meyvecilik kursu düzenlendi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce çiftçilere yönelik, "Arıcılık ve Yumuşak Çekirdekli Meyvecilik" kursu düzenlendi.

Çaycuma Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Asiye Şenbaş ve Veteriner Sağlık Teknikeri Ramazan Kafkas tarafından kurs verildi. İşKur İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından desteklenen kurslar hakkında bilgi veren İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş; "2021 yılı için planlanan ve çiftçilere yönelik üretimi, pazara arzı gibi bir çok aşamasında yapılması gerekenleri, diğer bir deyişle teknik tarımın olmazsa olmazlarını, üretim aşamasını ve ürünlerin piyasaya arzını anlatan kurslarımızı 30 kursiyerin katılımı ile düzenledik. Kursiyerlerimize İşKur İl Müdürlüğü de maddi destek sağladı. Bu şekilde iki kursumuzda arıcılık ve meyvecilik konusunda hem eğitim vermiş hem de maddi yönden de desteklemiş oluyoruz. Kurslarla üreticilerimizin daha bilinçli olacağı ve üretimi rantabl yapacağı inancındayız. Ayrıca başarılı olan kursiyerlerimize sertifika düzenlenecektir. Kursları düzenlememize katkı veren kurumlarımıza ve katılım sağlayan kursiyerlere teşekkür ederim" dedi.

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