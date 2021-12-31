Minik öğrenciler MYO'ya teknik gezi yaptılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Şehit Hasan Yağlı İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri ‘Mavi Bilyeden Uzaya’ eTwinning Projesi kapsamında öğretmenleri Ali Hasırcı, Bilal Gegecan, Zeynep Hasırcı öncülüğünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu’na teknik gezi düzenlendi.

Minik öğrencilere, MYO Müdür Yrd. Öğr. Gör. Dr. Umut Üzmez ve görevli öğrenciler tarafından sıcak bir karşılamanın ardından; derslikler, kütüphane, çalışma salonu, çağrı merkezi laboratuvarı, kabin simülasyon (mockup) sınıfı, kimyamikrobiyoloji laboratuvarı, ahşap oyuncak atölyesi ve müzesi ile açık ve kapalı spor alanları gezdirildi ve kampüs tanıtıldı. niversite öğrencilerince, küçük misafirlere uzay mekiği maketi ve uzayuçak temalı resim elişi çalışmaları yaptırıldı. Yapılan çalışmalar eğitim binasında sergilendi.

Öğrencilere, Öğr. Gör. Çisem Mangaltepe tarafından kabin simülasyon (mockup) sınıfında; uçak içerisindeki alınacak güvenlik önlemleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. İkram ve servis teknikleri anlatılıp kabin içerisinde bulunan interphone sistemi kullandırılarak, öğrencilere anons yaptırıldı. Mesleklerden Pilot, yardımcı pilot ,kabin görevlisi ,hostesin görevlerini tanıdılar. Eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdiler.

Öğretmenler, Çaycuma MYO ile Şehit Hasan Yağlı İlkokulu arasındaki iletişimin ve işbirliğinin küçük öğrencilerin ufuklarını açacağını, onların ilerideki eğitim ve meslek yaşamlarına katkı sağlayacağını belirttiler. Minik öğrenciler, ilgilerinden ötürü yüksekokul personeline ve üniversite öğrencilerine teşekkür ederek mutlu bir şekilde okullarına döndüler.

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