Zonguldak’ta 2021 böyle geçti

Zonguldak'ta geride bırakılmaya hazırlanılan 2020 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

İşte 2020 yılı içerisinde koronavirüs salgını dolayısıyla 14 büyükşehir ile adı ve Zonguldak'ta sağlıktan spora asayişten ekonomiye olmak üzere yaşanan gelişmelerden bazıları şöyle:



Ocak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos Çayında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

ZonguldakEreğli karayolunda kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i bebek 16 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gündür kar devam eden yoğun kar yağışı öncesi yaylaya çıkan 16 kişi, sığındıkları bir evden ekiplerin zorlu kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Dünya yıldızı mesut Özil Fenerbahçe’de Özil’İn Fenerbahçe’ye transfer olması memleketi Zonguldak’ta büyük sevinç yaşattı.



Şubat

Zonguldak’ta 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Uslu’nun 8’nci kattan aşağı düşerek ölmesinin şüpheli bulunması üzerine erkek arkadaşı olduğu iddia edilen gence mahkemece ev hapsi verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı’ndaki incelemelerinin ardından Zonguldak’a geçerek kentteki çalışmaları yerinden takip etti.

Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı. Olay sonrası karakola giden baba Yusuf A., karakola teslim oldu.



Mart

Ünlü Futbolcu Mesut Özil’e benzerliğiyle ünlenen Devrek doğumlu Mustafa Barut, görenleri şaşkına çeviriyor. Mesut Özil’e oldukça benzeyen Barut, “Mesut Özil ile gurur duyuyorum. Bir araya gelip fotoğraf çektirmek istiyorum” dedi.

Zonguldak'ta Yalçın Karadöngel isimli maden işçisi ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı. Olaydan sonra oğlu cinayeti itiraf etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde elektrik trafosuna çarparak ağır yaralanan tır sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Otomobiliyle tırı takip eden tır sürücüsünün ortağı ise kaza sonrası trafiği durdurmak isterken başka bir sürücünün çarpması üzerine olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 2 kişi ölürken, bir kişi de yaralandı.



Nisan

Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olduğu halde ailesinin kayıp müracaatı bulunmadığı 32 yaşındaki Aydın Zengin'ın cesedi toprağa gömülmüş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin dikkatini çektiği olayda başlatılan çalışmada baba S.Z.'nin olayı işlediği ortaya çıktı. Gencin cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırılırken baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı.

Zonguldak'ta bir araç yaklaşık 100 metreden deniz uçtu. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti. Olay anında denizde dalgıçlık yapan sporcu yaşanan olayı saniye saniye anlattı.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki maden işçisi Naci Şekerci hayatını kaybetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karakum mevkisinde inşası süren Uzunmehmet Camii’ni inceledi. 8 Mayıs 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması beklenen camiyi gezerek şantiye şefi Ömer Bulut’dan bilgiler alan Bakan Kurum, ardından basın toplantısı düzenledi.



Mayıs

Zonguldak’ta direksiyonda kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.



Haziran

Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nda sona gelindi. Lojistik üs olan Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra1 kuyusunda sondaj çalışmaları yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğinin müjdesini açıkladı. Erdoğan, "Böylelikle Karadeniz'de toplam doğalgaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.

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Temmuz

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 30 metreden şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.



Ağustos

Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, restoranda meslektaşları ile yemek yediği sırada yüksek sesle konuştuğu iddia edilen şahsı uyarınca saldırıya uğradı. Başkan gözünden ağır yaralanırken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Eylül

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 28 Ağustos günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 19 yaşındaki genci silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 19 yaşındaki yakın arkadaşı, avukatı aracılığıyla teslim oldu.



Ekim

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 51 yaşındaki Erdal Aşkar'ın cansız bedenine 11 saat sonra ulaşıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen göçükte bir işçi göçük altında kaldı. Göçükten 3 işçinin kaçarak son anda kurtuldukları öğrenildi. 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sağ kurtulan işçi hastaneye kaldırıldı.



Kasım

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in ineğini otlatmak için getirdiği dağ yolunda başı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın kesilmiş başı ise jandarma ekiplerince cesedin bulunduğu çevrede aranıyor.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Aralık

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 2 doktor saldırıya uğradı. Olay sonrası doktorlar darp raporu alırken olayın faili gözaltına alındı.

İnternetten satın alınan alkolle yapılan sahte içkiyi tükettiler: Olayda 2 kişi öldü, 5 kişinin tedavi altına alındı.

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