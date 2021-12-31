Zonguldak’ta 2021 böyle geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak’ta 2021 böyle geçti

İHA

Zonguldak’ta 2021 böyle geçti

Zonguldak'ta geride bırakılmaya hazırlanılan 2020 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.
İşte 2020 yılı içerisinde koronavirüs salgını dolayısıyla 14 büyükşehir ile adı ve Zonguldak'ta sağlıktan spora asayişten ekonomiye olmak üzere yaşanan gelişmelerden bazıları şöyle:

Ocak
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos Çayında elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.
ZonguldakEreğli karayolunda kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i bebek 16 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gündür kar devam eden yoğun kar yağışı öncesi yaylaya çıkan 16 kişi, sığındıkları bir evden ekiplerin zorlu kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.
Dünya yıldızı mesut Özil Fenerbahçe’de Özil’İn Fenerbahçe’ye transfer olması memleketi Zonguldak’ta büyük sevinç yaşattı.

Şubat
Zonguldak’ta 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Uslu’nun 8’nci kattan aşağı düşerek ölmesinin şüpheli bulunması üzerine erkek arkadaşı olduğu iddia edilen gence mahkemece ev hapsi verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı’ndaki incelemelerinin ardından Zonguldak’a geçerek kentteki çalışmaları yerinden takip etti.
Çaycuma ilçesinde Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., oğlunu ensesinden bıçakladı. Olay sonrası karakola giden baba Yusuf A., karakola teslim oldu.

Mart
Ünlü Futbolcu Mesut Özil’e benzerliğiyle ünlenen Devrek doğumlu Mustafa Barut, görenleri şaşkına çeviriyor. Mesut Özil’e oldukça benzeyen Barut, “Mesut Özil ile gurur duyuyorum. Bir araya gelip fotoğraf çektirmek istiyorum” dedi.
Zonguldak'ta Yalçın Karadöngel isimli maden işçisi ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı. Olaydan sonra oğlu cinayeti itiraf etti.
Kdz. Ereğli ilçesinde elektrik trafosuna çarparak ağır yaralanan tır sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Otomobiliyle tırı takip eden tır sürücüsünün ortağı ise kaza sonrası trafiği durdurmak isterken başka bir sürücünün çarpması üzerine olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 2 kişi ölürken, bir kişi de yaralandı.

Nisan
Zonguldak'ta 5 aydır kayıp olduğu halde ailesinin kayıp müracaatı bulunmadığı 32 yaşındaki Aydın Zengin'ın cesedi toprağa gömülmüş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin dikkatini çektiği olayda başlatılan çalışmada baba S.Z.'nin olayı işlediği ortaya çıktı. Gencin cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırılırken baba S.Z. ve üvey anne Ü.Z. gözaltına alındı.
Zonguldak'ta bir araç yaklaşık 100 metreden deniz uçtu. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti. Olay anında denizde dalgıçlık yapan sporcu yaşanan olayı saniye saniye anlattı.
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki maden işçisi Naci Şekerci hayatını kaybetti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karakum mevkisinde inşası süren Uzunmehmet Camii’ni inceledi. 8 Mayıs 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması beklenen camiyi gezerek şantiye şefi Ömer Bulut’dan bilgiler alan Bakan Kurum, ardından basın toplantısı düzenledi.

Mayıs
Zonguldak’ta direksiyonda kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Haziran
Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nda sona gelindi. Lojistik üs olan Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra1 kuyusunda sondaj çalışmaları yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğinin müjdesini açıkladı. Erdoğan, "Böylelikle Karadeniz'de toplam doğalgaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.
35 kez ceza yedi, iş yerine yazı astı: 'Maskenin koruduğuna dair bilimsel veri sunabilene yemek 1 ay bedava'

Temmuz
Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 30 metreden şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Ağustos
Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, restoranda meslektaşları ile yemek yediği sırada yüksek sesle konuştuğu iddia edilen şahsı uyarınca saldırıya uğradı. Başkan gözünden ağır yaralanırken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eylül
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 28 Ağustos günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 19 yaşındaki genci silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 19 yaşındaki yakın arkadaşı, avukatı aracılığıyla teslim oldu.

Ekim
Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 51 yaşındaki Erdal Aşkar'ın cansız bedenine 11 saat sonra ulaşıldı.
TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen göçükte bir işçi göçük altında kaldı. Göçükten 3 işçinin kaçarak son anda kurtuldukları öğrenildi. 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sağ kurtulan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kasım
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in ineğini otlatmak için getirdiği dağ yolunda başı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın kesilmiş başı ise jandarma ekiplerince cesedin bulunduğu çevrede aranıyor.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aralık
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 2 doktor saldırıya uğradı. Olay sonrası doktorlar darp raporu alırken olayın faili gözaltına alındı.
İnternetten satın alınan alkolle yapılan sahte içkiyi tükettiler: Olayda 2 kişi öldü, 5 kişinin tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır elektrik tellerini kopardı, tehlikeye davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Tır elektrik tellerini kopardı, tehlikeye davetiye ...
'Çöp dağı' ve deniz kirliliği, balıkçı ağlarını da vurdu
YEREL HABERLER 'Çöp dağı' ve deniz kirliliği, balıkçı ağlarını da ...
'Çöp dağı' ve deniz kirliliği, balıkçı ağlarını da vurdu
YEREL HABERLER 'Çöp dağı' ve deniz kirliliği, balıkçı ağlarını da ...
Belediye Başkanına hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler
YEREL HABERLER Belediye Başkanına hizmetlerinden dolayı teşekkür ...
Minik öğrenciler MYO'ya teknik gezi yaptılar
YEREL HABERLER Minik öğrenciler MYO'ya teknik gezi yaptılar
Dicle, beyin felci hastalığına daha fazla dayanamadı
YEREL HABERLER Dicle, beyin felci hastalığına daha fazla dayanamadı
Çaycuma’da ilk tetaryum kursu sona erdi
YEREL HABERLER Çaycuma’da ilk tetaryum kursu sona erdi
Arıcılık ve meyvecilik kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Arıcılık ve meyvecilik kursu düzenlendi
Kazada yaralandı; 4 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Kazada yaralandı; 4 bin lira ceza kesildi
MÜSİAD Vizyoner’21 öncü isimleri ağırladı
YEREL HABERLER MÜSİAD Vizyoner’21 öncü isimleri ağırladı
Vali Mustafa Tutulmaz Jeoloji Mühendisliği Bölüm Laboratuvarlarına ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Mustafa Tutulmaz Jeoloji Mühendisliği Bölüm ...
Jandarmadan kaçak ocaklara baskın 3 maden ocağı imha edildi
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak ocaklara baskın 3 maden ocağı imha ...
GMİS Yönetim Kurulu; “Hakkı Arslan’ı sevgi ve rahmetle Anıyoruz”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “Hakkı Arslan’ı sevgi ve ...
Güner, "Çiftlerimiz aile hekimlerinden SMA tarama testi randevusu alabilir"
YEREL HABERLER Güner, "Çiftlerimiz aile hekimlerinden SMA tarama ...
Polisten 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Polisten 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Makaraya dolanan bayrak madencilerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı
YEREL HABERLER Makaraya dolanan bayrak madencilerin duyarlılığı ...
Elektrik akımına kapılan işçinin durumu ağırlaşınca sevk edildi
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçinin durumu ağırlaşınca ...
THM Topluluğundan 20.yıl kutlaması
YEREL HABERLER THM Topluluğundan 20.yıl kutlaması
Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında Bir anda yere yığılan gencin imdadına işyeri sahibi yetişti
YEREL HABERLER Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o ...
Evinde sahte alkol imal eden şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Evinde sahte alkol imal eden şahıslar yakalandı
Jandarmadan “Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan “Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı
YEREL HABERLER Beton mikserinin çarptığı otomobil refüje çıktı
Fahiş fiyat denetiminde 4 markete tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Fahiş fiyat denetiminde 4 markete tutanak tutuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.