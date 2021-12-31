Vali Mustafa Tutulmaz, kadın muhtarları ağırladı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, il genelinde görev yapan kadın muhtarları ağırladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, il genelinde görev yapan kadın mahalle ve köy muhtarlarıyla makamında bir araya geldi. Muhtarlık müessesesinin önemini vurgulayan Vali Tutulmaz, vatandaşlara yönelik değerli hizmetleri konusunda kadın muhtarlara başarılar diledi.

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