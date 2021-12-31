Rektör Çufalı ‘dan yeni yıl mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, yayımladığı mesajda 2022 yılının insanlık alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve beraberliğii güçlendirmesini dileyen Çufalı, "Batı Karadeniz Bölgesi’nin ve Zonguldak şehrimizin rekabet gücünün artırılmasında ve sürdürülebilir kalkınmasında başlıca aktörlerden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi 2022 yılında ve geleceğe dönük olarak akademik ve bilimsel projelerdeki inovatif çalışmaları, toplumla bütünleşen girişimci, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile ilimizin ve bölgemizin kalkınmasında önemli rol oynayan ve hızla büyüyen bir üniversite olmaya, gelecek nesli şekillendirmeye devam edecektir. Bu vesileyle 2022 yılının ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık, barış, sevgi, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyor, Üniversitemiz mensuplarının, sevgili öğrencilerimizin ve Zonguldak halkının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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