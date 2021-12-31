Zabıta yeni yıl öncesi denetimlerde bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi içkili lokantalar, kuruyemiş, pastane ve tatlı satış yerlerinde denetim yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2022 yılına girerken işyerlerinde hijyen başta olmak üzere bir çok konuda denetim yaptı.

Kent genelindeki gıda üretim ve satış yerlerini denetleyen ekipler Covid19 tedbirlerine uyum, gıdaların saklanması, depolanması, son kullanma tarihleri, genel temizlik, çalışan personelin kıyafetleri, hijyen eğitim belgesi gibi konularda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, denetimlerde eksik bulunan işyerlerinin uyarıldığını belirterek; “Ekiplerimiz ciddi bir sorunla karşılaşmadı. Evrak yönünden eksikliği bulunan bazı işletmeler uyarıldı. Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuzluk karşısında Alo 153 Zabıta hattını ya da 0 372 333 11 53 numaralı telefonu arayarak şikayetlerini dile getirebilirler” dedi.

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