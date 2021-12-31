Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta Fevkani köprü altında sürücünün kontrolünden çıkan beton mikseri, otomobile çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Fevkani köprü altında meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan beton mikseri, otomobile çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüleri kendi imkanlarıyla araçlarını yoldan çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.