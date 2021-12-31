Dursun Ali Erzincanlı naatları ile kalplerin pasını sildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde “Muhabbet Buluşmaları” programına katılan sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı okuduğu şiirler ve naatlarla izleyenleri adeta mest etti.



Sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı ile sanatçı Mikail Şimşek, Kdz. Ereğli ilçesinde “Muhabbet Buluşmaları” programına katıldı. Kdz. Ereğli Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra programı sunan televizyon programcısı Mikail Şimşek, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatı ve sahabelerin yaşamlarından kesitler sunduğu kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Şair Dursun Ali Erzincanlı gecede son olarak sahne alarak Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) yaşantısından örnekler vererek sohbet gerçekleştirdi. Okuduğu naatlarla kendisini dinlemeye gelenleri adeta mest eden Dursun Ali Erzincanlı, ebeveynlere çocuklarına Allah, Peygamber ve İslam sevgisini aşılayarak yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.



Programa AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Kdz. Ereğli Eski Belediye Başkanı Murat Sesli, AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı M. Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Karadeniz Ereğli MÜSİAD Başkanı Abdülkadir Çınar, AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca, Tanyıldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Tanyıldız, Kdz. Ereğli Semerkant Derneği Başkanı Kemal Öztürk ve yaklaşık 500 kişi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.