Alkolden zehirlenen yaşlı adam yoğun bakıma kaldırıldı

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Zonguldak alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Zonguldak’ta geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki R.H., Atatürk Devlet Hastanesi Yoğum Bakım servisine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan R.H.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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