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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aydın yeni yıla hasta ve yaşlılarla birlikte girdi

İHA

Başkan Aydın yeni yıla hasta ve yaşlılarla birlikte girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın yeni yıla beldedeki yaşlı ve hastaları ziyaret ederek girdi.
Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın her yılbaşında olduğu gibi bu yılda yeni yıla beldedeki yaşlı ve hastaları ziyaret etti. Yaşlı ve hasta olan aileleri ziyaret ederek onlarla sohbet edip gönüllerini alan Aydın, göreve geldiği günden bu yana her yılbaşında bu ziyaretleri yaptığını söyledi. Başkan Aydın “2014 yılında göreve gelmiştim. O yıldan itibaren her yılbaşında beldemizdeki yaşlılarımızı ve hasta vatandaşlarımızın evlerine konuk oluyorum. Onların çayını içip sohbet ediyoruz. Yaşlı ve hastalarımızın ziyaretlerimiz sırasındaki mutluluğu inanın herşeye değer. Onlar mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz. Belediye başkanı olarak bizlerin görevi sadece yol, su, kanalizasyon hattı, park, bahçe yapmak değil. Bunlar zaten bizim asli görevlerimiz. Önemli olan insanlarımızın gönlüne girebilmek ve onları mutlu etmek. Ben bu vesile ile beldemizde yaşayan en küçük çocuğumuzdan en yaşlımıza kadar her kesin yeni yılını bir kez daha kutluyorum. Yeni yılın tüm insanlığa başta sağlık ve huzur olmak üzere barış ve güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.

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