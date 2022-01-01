Alkollü kişi merdivenlerden düşerek yaralandı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta Emral Çarşısı içerisinde alkollü olduğu öğrenilen Nihat G., merdivenlerden düşerek kafasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Emral Çarşısı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Nihat G., dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Kafasından yaralanan Nihat G. için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Nihat G.’yi Atatürk Devlet Hastanesine getirdi. Hastanede tedavi altına alınan Nihat G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.