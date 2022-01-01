Sahte alkol satan işyerine jandarma baskın düzenledi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda işlettikleri işyerinde sattıkları 30 litre alkol ile yakalandılar.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yılbaşı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında; kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2 şüphelinin piyasaya sahte içki sürdüğü bilgisine ulaşan Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol imal ederek işlettikleri iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda şişelere doldurulmuş satışa hazır 30 litre bandrolsüz alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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