Araçlar kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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ZonguldakAnkara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Devrek istikameti Gökçebey kavşağı Şahintepe mevkiinde meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken kazada her iki araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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