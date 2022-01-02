Göletteki kuş gözlem alanını ateşe verdiler

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde Çobanoğlu Göleti’ nde kurulan Kuş Gözlem Alanı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Karapınar Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Belediye Başkanımız Necdet Dernek’in girişimleri neticesinde yatırım programına alınan, geçtiğimiz günlerde ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından da açıklanan; Zonguldak’ta yapılacak 5 büyük proje arasında yer alan Çobanoğlu Göleti Kuş Gözlem Alanına yapılan bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyor, en kısa sürede ortaya çıkarılarak gerekli cezanın verilmesini temenni ediyoruz " denildi.

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