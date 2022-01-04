Yaralı şahine jandarma şefkati

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin yolda kanadı kırılmış halde bulduğu yaralı şahin sağlığına kavuşturularak doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi mevkiinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timinin önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında kanadı kırılmış halde yaralı şahin bulundu. Yaralı halde bulunan şahin, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak tekrar doğaya salınmak üzere Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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