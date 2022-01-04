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Zonguldak’ta kablo hırsızları jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Çömlekçi köyünde kabloların çalındığı ihbarının bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen araç yakalandı. Araç içerisinde yapılan kontrolde çalınan 50 kilo kablo ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli yakalandı, haklarında adli işlem başlatıldı.

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