Aldoğan, “Kütüphanesi olmayan 150 okula kütüphane kazandırdık”

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında, ilimizdeki 307 okuldan kütüphanesi olmayan 150 okula kütüphane kazandırdık” dedi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, kentteki okullarda kütüphane için ayrılan mekanların fiziki iyileştirmelerinin tamamlanmasının ardından tümünde kütüphaneleri oluşturduklarını söyledi. İl genelindeki okulların kütüphanelerine kavuşarak öğrencilerin hizmetine sunulmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Aldoğan, şöyle konuştu:

‘’Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 26 Ekim 2021 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortaklaşa başlatılan, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in de açılışına katıldığı okullar arası imkân farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında ilimizde başlatılan kampanya çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. İlimizdeki 307 okulumuzun 157’sinde kütüphane vardı, 150 okulumuzda kütüphane yoktu. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesi kapsamında, ilimizdeki 307 okuldan kütüphanesi olmayan 150 okula kütüphane kazandırdık. Bu arada kütüphanesi bulunmayan okullarımız için kütüphane mobilyalarının üretim ve montajı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz tarafından yapılarak kuruluma hazır hale getirildi. Kütüphaneleri bulunan bazı okullarımızda kütüphane rafları, bazılarında masa ve sandalye, bazılarında ise kitap eksikliği vardı. Bu okullarımızdaki eksiklikler tamamlandı. Kütüphane yeri olmayan okullarımızın uygun koridorlarında da kitaplıkları hayata geçirdik. Ayrıca kentimizde eğitimöğretim ortamları olan okullarda fiziki iyileştirmeler yapılırken, öğrencilere sunulan eğitim standartları da yükseltilmektedir.’’

‘’Eğitim yuvaları göz bebeğimizdir’’ diyen Müdür Aldoğan, şöyle devam etti:

‘’Kütüphanesi olmayan 150 okulumuzda, kütüphane kurulumları tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. İlimizdeki 307 okulumuzun kütüphanesinde toplamda 400 binin üzerinde kitap bulunmaktadır. Her geçen gün kütüphanelerdeki kitap sayımız artmaktadır. Okullarımıza yeni kurulan kütüphanelerle birlikte mevcut kütüphanelerimizin de hem fiziki iyileştirmelerini, hem de kütüphanedeki kitap çeşitliliğini artırarak zenginleştirdik. Çocuklarımızı erken yaşta kütüphanelerle tanıştırarak kitap konusuna aşina kılmalıyız. Çocuklarımızın daha kaliteli şartlarda eğitimlerine devam etmeleri en büyük arzumuzdur.’’

Müdür Aldoğan, kütüphanelerin eğitim sistemine yardımcı bilgi evleri olduğunu ve toplumsal bilgi ihtiyacını sağlamak amacıyla kurulduğuna işaret ederek, ‘’Projeyle çocuklara kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırabileceğimiz alanlar oluşturmak istiyoruz; onların düşünen, üretebilen, kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamayı amaçlamaktayız. Günümüzde toplumlar, sahip oldukları bilgi birikiminin çoğunluğunu kitaplar sayesinde edinmektedirler, geri kalan bilgi ise tecrübeler ile öğrenilir. Kitap okumak, düşünce yapısı ve hayal gücünü, kendimizi ifade etme yeteneğimizi geliştirir’’ diye konuştu.

İl genelinde okul öncesi 6 bin 881 öğrenci, ilkokul 26 bin 966 öğrenci, ortaokul 28 bin 468 öğrenci ve ortaöğretim 31 bin 923 öğrenci olmak üzere toplam da 94 bin 238 öğrencinin eğitimöğretim gördüğünü, 7 bin 466 öğretmenin de görev yaptığını dikkati çeken Aldoğan, öğretmenlik mesleğini idame eden tüm eğitim neferlerine de minnettar olduğunu kaydetti.

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