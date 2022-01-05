İnşaattan yola inen çamur vatandaşın tepkisine neden oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Velioğlu Mahallesi TOKİ inşaatı yüzünden çamur deryasına döndü.

İddialara göre Velioğlu Mahallesindeki TOKİ inşaatının bulunduğu şantiye alanı yüzünden yağmur yağdığında ve kar eridiği zaman Afet Evleri’nden Organize Sanayi Bölgesine (OSB) kadar çamur deryasına dönüşürken, yürümekte güçlük çeken vatandaşlar isyan etti. Yağışların da etkisiyle mahallenin çamurla kaplanmasından şikayetçi olan vatandaşlar, bir an önce yolların temizlenmesini istedi. Site sakinleri apartmanın önünü ve garajlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini yalnız okula giden çocukların yürürken ve araçlar geçerken problem yaşadıklarını dile getirdi.

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