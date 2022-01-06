Otomobil kanala düştü: 1 yaralı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde ZonguldakAnkara karayolu Köroğlu köyü mevkisinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tuttu. Araçta da maddi hasar meydana geldi.

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