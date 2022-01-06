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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma için yer tahsisi ve yeni köy kurulmasını görüştüler

İHA

Jandarma için yer tahsisi ve yeni köy kurulmasını görüştüler

Zonguldak İl Genel Meclisi 4. birleşiminde jandarmaya yer tahsisinin kaldırılması ve Kdz.Ereğli ilçesine Beyveren adı altında bağımsız bir köy kurulması konusunu görüştü.
İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında 4. birleşimi gerçekleştirildi. 3. birleşime ait toplantı tutanak özetinin okunup oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Jandarma Karakol Binası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına sürekli ve kesin tahsis edilen mülkiyeti Özel İdaresi'ne ait, Kozlu ilçesi Sivriler Köyünde bulunan Belediye Hizmet Binasının konuşlu olduğu 125 ada, 2 nolu, 2 bin 913,93 metrekare yüzölçümlü alandaki (Üç Katlı Belediye Hizmet Binası ve Bahçesi) taşınmazın tahsisinin kaldırılması hususunun görüşüldü. Kdz. Ereğli Sarıkaya Köyü’nün, Deliahmetoğlu, Sucahlı, Mutaflar bağlılarının ana köyden ayrılarak “Beyveren” adı altında bağımsız bir köy haline getirilmesi konusu görüşüldü. Çaycuma İlçesi, Yakademirciler Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 129 ada, 10 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması konusu görüşüldü. Çaycuma İlçesi, Yeşilyayla Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 116 ada, 32 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazda “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması konusu görüşüldü.
Alaplı İlçesi, Çamlıbel Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 106 ada, 1 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazda “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması konuları görüşülerek komisyonlara havalesi gerçekleştirildi.

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