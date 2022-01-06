Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolculuğu, 13 Ocak'ta başlayacak



Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı tarafından tasarlanan, Türkiye'nin en küçük cep uydusu, ABD'den SpaceX Falcon roketi ile 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak. Cep uydusu, 520 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay boyunca uzayda kalacak.

2016 yılında kurulan ve 3 Mart 1992'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madenciyi anmak için 'Grizu 263' adını alan ekip, 2017'de başladıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlamayı başardı. ZBEÜ'de Prof. Dr. Bülent Ekmekçi danışmanlığında, çeşitli mühendislik bölümlerinden öğrencilerin oluşturduğu Grizu-263 Uzay Takımı, 5 santimetrelik Türkiye'nin ilk en küçük cep uydusunu (pocketqube) tasarladıktan sonra uzaya fırlatılması için ABD'ye gönderdi. Pandemi nedeniyle geçen yıl planlanan fırlatma tarihi ertelendi. Yapılan son hazırlıkların ardından cep uydusunun, ABD'den SpaceX Falcon roketi ile 13 Ocak'ta uzaya fırlatılması kararlaştırıldı. Grizu-263 takımı, roketin fırlatılma anını 13 Ocak 2022'de saat 18.45'te ZBEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nden canlı bağlantıyla izleyecek.

'BÜYÜK HEYECANLA FIRLATILMA ANINI BEKLİYORUZ'

Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, 2016 yılında Grizu-263 ekibiyle başladıkları yolculuklarında ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attıklarını söyledi. Ekibin yoğun çalışmaları sonrası Türkiye'de ilki gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını anlatan Prof. Dr. Ekmekçi, "Ekip, 2017 yılında Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlamak ve uzaya göndermek için proje başlattı. Yıllarca süren emek artık bir sonuca ulaşacak. Cep uydumuz tasarlandı. Rokete entegrasyonu sağlandı ve şu anda fırlatılmayı bekliyor. 13 Ocak'ta büyük bir heyecanla bu fırlatma anını bekliyoruz. Bu heyecanımızı üniversitemizde yapılacak etkinliğe tüm Zonguldak halkını ve öğrencilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Bu heyecanımızı hep birlikte paylaşalım" dedi.

'YÜZEYE SİNYAL GÖNDERECEK'

Türkiye'nin ilk cep uydusu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ekmekçi, en ve boy olarak 5 santimetre olan uydunun mikro uydu özelliği taşıdığını söyledi. Dünyada, gelecek yıllarda uyduların mikro uyduya dönüştürülmesinin planlandığını anlatan Ekmekçi, şunları söyledi:

"Özellikle günümüz teknolojilerinde fırlatma maliyetlerini düşürmesi, düşük maliyetlerle yüksek kapsama alanların elde edilmesi gibi geleceğin teknolojileri arasında yer almaktadır. Bu teknolojiye öğrenci ekibimizle bir adım atıldı ve başardık. Bundan sonra daha gelişen süreçlerde bu tür uyduların etkin kullanımını tüm dünyada görmeye başlayacağız. Fırlatılan uydu, bu amaçlar doğrultusunda deneme amaçlı bir uydu. Yaklaşık olarak 520 kilometre yörüngeye fırlatılacak. Burada 4 yıl 8 ay gibi bir süre tahmin edilmekte. Bu süre sonucunda atmosfere girecek ve yok olacak. Bu noktada bizim uydumuzdan sinyal almamız geleceğin teknolojilerini daha da ileri götürmek üzere önem arz etmekte. Buradan sağlanacak başarı ekibimize ve şehrimize yeni ufuklar açacaktır. Bunu heyecanla bekliyoruz."

GRİZU 263'ÜN BAŞARILARI

NASA tarafından 2018 yılında düzenlenen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olan ve 16 Haziran 2019'da da aynı yarışmada İstanbul Teknik Üniversitesi´nin ardından dünya ikinciliğini kazanan Grizu-263 takımı, tasarladıkları küp şeklindeki 5x5x5 boyutlarında ve 237 gram ağırlığındaki 5 santimetrelik cep uydusuyla yeni başarılara imza atmak istiyor. Cep uydusu Hollanda, Japonya, ABD, İsrail ve Macaristan'da bulunan ekiplerin uydularının yanında Türkiye'yi temsil edecek. Cep uydusu, yörüngesine oturduktan sonra üniversitede kurulu sisteme sinyal gönderecek. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2022-01-06 13:07:20



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