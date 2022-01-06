Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yolunda Grizu-263 Akademik Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi: "Rokete entegrasyonu sağlandı, fırlatılmayı bekliyor"

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yer aldığı Grizu263 takımının hayata geçirdiği proje ile Türkiye'nin ilk cep uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle 13 Ocak 2021 tarihinde uzaya gönderilecek.

Türkiye'nin ilk poecketqube uydu projesi kapsamında hazırlanan 5x5x5 santimetre boyutundaki küp uydu 13 Ocak 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden fırlatılacak. Türkiye'nin ilk cep uydusu olan ve adına Grizu263A verilen uydu ve takımın adı ise yerin metrelerce altındaki maden işçilerinden esinlenildi.

525 kilometre alçak yörüngede 4 yıl 8 ay görev yapacak olan cep uydunun rokete entegrasyonu sağlandı ve fırlatılmayı beklediği öğrenildi. ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Grizu263 ekibinin akademik danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, "5 yıldır yoğun çalışmalar içerisindeydik. Süreç içerisinde ekip hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yarışmalarda birçok başarılara imza attılar. Bu süreç içerisinde 2017 yılından itibaren yeni bir fikirle ortaya çıktılar. Yarışmalarda kullanılan model uyduları tasarlamak yerine gerçek bir uydu tasarlayıp uzaya gönderme isteklerini belirttiler. Bu şekilde Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlama işine başladık. Süreç içerisinde paydaşlarımız bize çok destek oldu. Özellikle ERDEMİR bütün bu hayallerin gerçek olmasında bize büyük destek oldular. Üniversitemiz, rektörlüğümüz, dekanlığımızla tek bir vücut olup bu sonuca ulaştık. Cep uydumuz tasarlandı. Üretildi ve fırlatıcı firmaya gönderildi. Şu anda pinleri çekilmiş hazır durumda fırlatılmayı bekliyor. 13 Ocak 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 18.25'te uydumuzu yörüngeye yerleştirmesini bekliyoruz. Bir etkinliğimiz olacak. Bütün öğrencilerimizi, meraklı Zonguldak halkını bu işe ilgi duyan, merak eden herkesi etkinliğimizde heyecanımızı paylaşmak için bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Grizu 263 takımı gerek TEKNOFEST gerekse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmalardan derecelerle dönmüş Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmıştı.

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