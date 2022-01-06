Çilek tezgahlarda yerini aldı, en çok ilgi gösteren pastahaneler oldu

Zonguldak’ta tezgahlarda paketi 40TL’den satılan çileğe en çok ilgi gösteren pastahaneler oldu.

Zonguldak’ta yaz ayı meyvesi çilek tezgahlarda yerini aldı. Çilek tezgahlarda paketi 40 TL’den satılmaya başladı. Hamilelerin dışında çileğe en çok rağbet gösteren pastahaneler oldu. Pastahaneler pastaların üzerine süsleme yapmak için çileğe yoğun ilgi gösterdi.

Esnaf Kenan Akgöz, çileğin manav tezgahını renklendirdiğini ifade ederek “Şuanda 40 TL’den çilek satışlarımız devam ediyor. Havalar bundan önce soğuk gittiği için çilek 60 TL’ye kadar çıkmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlar 40 TL’ye kadar düştü. Havalar böyle devam ederse fiyatlar daha da düşecek. Alım gücü düştüğü için satışlar biraz ağır gidiyor. Şuanda çeliğe en çok pastacılar ilgi gösteriyor. Pastaların üzerine kullandıkları içi onlar şuanda rağbet gösteriyor. Ayrıca hamileler ve küçük çocuklarında çilek’e ilgisi var” dedi.

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