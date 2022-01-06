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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camii yeri oy çokluğu ile reddedildi

İHA

Camii yeri oy çokluğu ile reddedildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi sahiline yapılması planlanan camiinin imar planı için yapılan oylama CHP Belediye Meclis Üyeleri’nin oy çokluğu ile reddedildi.
Kdz. Ereğli Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak ayı ikinci oturumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ereğli sahilinde bulunan ve Belediye tarafından daha önce inşa edilmiş Amfi Tiyatro’yu kaldırarak yerine cami yapılmasına ilişkin imar değişikliği talebi oylandı. Karar, CHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi. Meclis’te sayıları azınlıkta olan AK Parti’li meclis üyeleri ise cami yapımına “evet” oyu verdiler.
Kdz. Ereğli’ye cami yapılmasına karşı olmadıklarını belirten Başkan Posbıyık, bakanlığa cami için 7 yer önerdiklerini ifade etti.
Başkan Posbıyık açıklamasında “Ereğli’ye sahili yapmak için ben 20 sene uğraştım. Ereğli halkından topladığımız vergilerle o sahili doldurduk, büyük masraflar yaptık. Tuzu kurular orada pek gezmezler, onların büroları vardır, şaşalı oturacak yerleri vardır. Ama gariban vatandaş orada dolaşır, nefes alır, gezer, kafasını dağıtır, rahatlar. Hatta öyle gariban vatandaşlar vardır ki çay bahçesine girip de 2 lira çay parası veremez ama bu sahilde dolaşır, kafasını dağıtır. Türkiye’nin her tarafından insanlar buraya gelir, kırsal kesim de buradadır. Şimdi bakanlık bizim elimizden burayı almaya çalışıyor. 30 dönüm yeri almak istiyor. Sahil 2 kilometre uzunluğunda 3’te birini yani 700 metresini, Ereğli halkının vergileriyle dolgu alanı yapılan yeri bizden alıyor. Biz camiye karşı değiliz ama yeri uygun değil. Cami için 7 tane alternatif yer gösterdik bakanlığa Çok güzel yerlerimiz var mesela Askeri Lojmanların olduğu yere yapalım dedik. Biz de yardım edelim, makinelerimizi verelim. Projelerinizi biz yapalım, maddi bakımdan da yardım edebiliriz, dedik. Yeter ki şu sahilimize dokunmayın. Burada gariban vatandaşlarımız hava alıyor, nefes alıyor. Ereğli’de yaşayan vicdanlı insanlar buna müspet oy vermezler. Çünkü onların çocukları yarın onlara hesap sorar. Sen benim nefes alacağım alanları niye yok ettin, derler. Ağlayan gençlerimiz var sahilimizi elimizden alıyorlar diye dünden beri Bu gençler yarın hesap soracak meclis üyelerine; ‘sen buna niye karşı çıkmadın’ diye... Ereğli’de yaşayan, havasını teneffüs eden, ekmeğini yiyen hiç kimse buna ‘evet’ diyemez. Derse Ereğli’ye ihanet eder. Ben de Ereğli’ye ihanet edenlerin isimlerini Amfi tiyatronun oraya bir bez parçasının üzerine tek tek yazarım. Bundan da şeref duyarım. Bakanlık Amfi tiyatroyla birlikte kafelerin bahçelerini alıyor, Alemdar Gemisi’nin yarısını alıyor, Sevgi, Barış, Dostluk Köprüsü’nden Piramit Kafe’ye kadar komple araziyi ele geçiriyor ve oraya 9 katlı apartman yüksekliğinde (35 metre yükseklikte) cami yapıyor. Anıt görünmüyor, yani Atatürk silueti yok ediliyor. Ereğli’nin sahil silueti gidiyor. Trafik keşmekeş. Bir şehit cenazesinde trafiğin altından kalkmak mümkün değil. Buradan gençlere sesleniyorum, artık ben bu koşullarda festival yapamam. Hamsi Festivali yapamam. Ünlü sanatçıların geldiği büyük festivali yapamam. Sünnet Şöleni, Bıcırık Şenliği, okulların mezuniyet törenleri, yüzme yarışmaları yapamam. Dolayısıyla festivallerinizi de elinizden alıyorlar. Bu mücadeleyi bırakmayacağız. Hukuksal mücadele vereceğiz. Peşinden Ereğli halkını ayağa kaldıracağım, direnişler başlayacak. Hiç kimse gelmezse tek başıma ben direneceğim. Siz ne yaptınız Ereğli’ye, para mı harcadınız. Ereğli halkının vergileriyle yaptım ben burayı. Siz önce Hükümet konağını yapın. Emniyete bina yapın. Ereğli’nin trafiğini rahatlatmak için çevre yolunu yapın. Siz ne yaptınız da Ereğli’ye burayı elimizden alıyorsunuz.”
Meclis üyeleri söz alıp görüşünü aktardı
. CHP Grup Sözcüsü Tayyar Mendeş, prestij camii projesine karşı olmadıklarını sadece amfi tiyatronun oraya yapılmasını istemediklerini ifade etti. Amfi tiyatronun olduğu yerin Ereğli halkının nefes aldığı kalbi olduğunu dile getiren Mendeş, Ereğli halkının kalbinin sökülmesine karşı olduğunu söyledi.
Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis Üyesi Haluk Okur da bakanlığın imar değişikliği talebine karşı olduğunu belirterek, Ereğli halkının Ereğli’yle ilgili kararı kendisinin vermesi gerektiğini savunarak Ankara’dan, başka bir yerden dikteyle bir karar verilemeyeceğini vurguladı.
CHP Meclis Üyesi Sertan Kuzu’da Ereğli’nin öncelikli sorunları bulunduğunu belirterek AK Parti meclis üyelerinin 3 yıldır Ereğli’nin sorunları için bir tane önerge vermediğini belirterek önceliklerinin camii değil Ereğli’nin sorunları olduğunu ifade etti.
AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Kumaş ise yaptığı açıklamada, sahile yapılacak camiinin yürüyüş aksını bozmayacağını ifade etti. Kumaş konuşmasında “Silüet konusu tartışılabilir. Bakanlıkla konuşulabilir. Sahile gelen insanların birçoğu camiye gidiyordur ya da gitmiyordur. Bu önemli değil. Sembolik bir cami olmasının, sahille bütünleşmesinin bir zararı yok, yürüyüş aksını etkileyeceğini düşünmüyorum” dedi.
AK Parti Meclis Üyesi Kürşat Yağız yapıcı olmaya çalıştıklarını belirterek bu güne kadar kimsenin talimatı ile görev yapmadığını ve hep yapıcı olmaya çalıştığını dile getirdi.
AK Parti Meclis Üyesi Zafer Hüseyin Durmaz da kararın bütün Ereğli halkını ilgilendirdiğini ve bu konuda bir referandum yapılması gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Bakanlığın imar değişikliği talebi AK Parti grubunun ‘evet’ oylarına karşı CHP grubunun ‘hayır’ oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi. Başkan Posbıyık, sırada hukuk mücadelesi ve halk mücadelesi olacağını söyledi.

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