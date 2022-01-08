Zonguldak'ta jandarmadan “Huzur ve Güven” uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Bölgesel Huzur ve Güven" uygulamasında 15 şahıs yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 72 ekip, 219 personelin katılımıyla, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park/bahçe ve bu güzergâhlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile okul önü ve çevrelerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar ve kamu binaları çevreleri ile alışveriş merkezi haline gelen bulvar, cadde, sokak, pasaj ve benzeri yerler, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları denetlendi. Denetimlerde 5 bin 627 şahsın sorgusu yapıldı. Kontrollerde yoklama kaçağı olarak aranan 9, uyuşturucu ticareti yapma, özel belgede sahtecilik, hakaret suçu, nafaka hükümlerine uymamak, hakaret ve basit tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan 6 olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı.

Öte yandan Trafik Timleri tarafından icra edilen denetimlerde, 5 bin 24 araç ve 2 bin 532 şahıs sorgulanırken 4 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 2 kişiye hız limitine uymamak, 12 kişiye diğer cezalar olmak üzere toplam 13 bin 717 TL trafik idari para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi.

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