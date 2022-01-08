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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okulu öğrencilerine bot yardımı yapıldı

İHA

Köy okulu öğrencilerine bot yardımı yapıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan köy okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımı yapıldı.

İstanbullu iş adamı Ömer Sönmez, Çaycuma ziyareti sırasında MHP İlçe Başkanlığından köyler ile alakalı bilgi aldı. Köylerde yardıma muhtaç çocuklar için birlikte program yapıldı. İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Çaycuma Ülkü Ocakları Başkanı Ercan Özkara ve köy muhtarlarının katılımıyla Dereköseler, Basat ve Muharremşah köyünde bulunan köy okullarında ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtımı yapıldı.

Kış aylarında köyde okuyan çocukların zorlandığı kış döneminde yapılan bu yardımdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren okul müdürleri ve öğretmenler, öğrencilerin eksikliklerinin giderilmesi için ziyarette bulunan İş adamı Ömer Sönmez ve MHP İlçe yönetimine teşekkür ettiler.
MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ise ilgi ve alakaları için okul müdürleri ve öğretmenlerine teşekkür etti. İmkânlar dahilinde bu şekilde faaliyetler de bulunmaya devam edeceğini belirtti.
Dereköseler, Basat ve Muharremşah köyü muhtarları da yardımda bulunan İş adamı ve MHP ilçe teşkilatına teşekkür ettiler.

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