Kdz. Ereğli Belediyespor, Altay'ı 4-0 mağlup etti

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig’de mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Altay’ı 40 mağlup etti.
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig’nin 4. haftasında Kdz. Ereğli Belediyespor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda Altay'ı konuk etti. Kdz. Ereğli Belediyespor maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek 10. dakikada Damla Bozyel, 22. dakikada Cosshu, 62. dakikada Dilara ve 71. dakikada Kamilla’nın golleriyle sahadan 40 galip ayrıldı.
Maç sonu futbolcular büyük sevinç yaşarken tribünlerden alkış aldı. Maçı izleyen Kdz. Ereğli Belediye ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık eşi Kdz. Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, Karadeniz Bölge Komutanlığından Emekli Tuğamiral Taner Gün, belediye meclis üyeleri ve taraftarlar maç sonu futbolcuları kutladı.
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