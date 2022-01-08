Zonguldak Valiliğinden korona denetimi

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Zonguldak Valiliği İl İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 31 Aralık tarihinden itibaren yapılan denetimlerde bin 814 resen denetim, 16 ihbar ve bin 246 izolasyon denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde 4 kişiye ilk uyarı, 1 kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı.

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