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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör maçta 8 kırmızı kart

İHA

Amatör maçta 8 kırmızı kart

Zonguldak’ta kadın hakem Buse Taşçıoğlu’nun yönettiği amatör maçta kavga çıktı. Maçta 8 kırmızı kart çıkarken, polis ekipleri olaylara müdahale etti.
U18 Ligi'nde Kozlu Taşkömürüspor ile Kilimli Belediyespor bugün Kozlu Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kilimli Belediyespor Işık ve Tanrı’nın golleriyle 20 öne geçtiği karşılaşmanın 42. dakikasında ortalık savaş alanına döndü. Maçın ilk dakikalarından itibaren iki oyuncu arasında çıkan itiş tokuş kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle maç dururken, iki takım oyuncularını sakinleştirmek için polis ekipleri ve iki takım teknik adam müdahale etti.

Maçta 8 kırmızı kart çıktı
Oyuncuların sakinleştirilmesinin ardından kırmızı kartlar havada uçuştu. Maçın hakemi Buğçe Taşçıoğlu Kilimli Belediyespor’dan Berke, Berkay, Tanrı, Emircan, ışık ve Kozlu Taşkömürüspor’dan ise Celal, Burhanettin ve Yusuf’a kırmızı kart gösterdi. Kilimli Belediyespor, gördüğü 5 kırmızı kart nedeniyle maçtan 30 hükmen mağlup ayrıldı. Sahadan 30 mağlup ayrılan Kilimli Belediyespor maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

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