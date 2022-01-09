3 yaşındaki çocuğun hayatını jandarma kurtardı

Zonguldak’ta bayılan ve çenesi kilitlenen 3 yaşındaki çocuğun yardımına jandarma ekipleri yetişti. Jandarma komutanının ilk müdahalesini yaptığı küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Bakacakkadı beldesinde yaşandı. Beldede yaşayan O.A. isimli baba 3 yaşındaki çocuğunun kusması ve bayılması üzerine beldedeki 112 Acil Sağlık İstasyonu’na götürdü. Ancak sağlık ekibinin başka bir vakada olması üzerine sağlık istasyonunun yakınındaki Bakacakkadı Jandarma Karakol Komutanlığı’na koştu. O.A., AÖF sınavı dolayısıyla sivil kıyafetle karakolda bulunan karakol komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Adem Yılmaz’a durumu anlattı. Karakol Komutanı Adem Yılmaz; ilk müdahalesini yaptığı çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve çenesinin kilitlenmiş olduğu fark etti. Çocuğun çenesini açarak nefes almasını sağlayan Yılmaz, küçük çocuğun hayatını kurtardı.

İlk müdahalesinin ardından nefes almaya başlayan ve bilinci yerine gelen küçük çocuk 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karakol Komutanı Adem Yılmaz’ın küçük çocuğa soğukkanlılıkla yaptığı müdahale ise karakol binasının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, babanın çaresizce karakola getirdiği çocuğa ilk müdahaleyi yapan komutanın yeniden çocuğu kucağına alarak sağlık ekiplerine teslim ettiği görülüyor.

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