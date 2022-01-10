Dr. Taşdöven, "Tüp mide ameliyatı diyabet, kolesterol, yüksek tansiyonun gerilemesine yardımcı oluyor"

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, “Sleeve Gastrektomi tüp mide ameliyatı sonrası kilo kaybının yanı sıra diyabet, hipertansiyon, kolesterol ve yürüme rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarında gerileme kaydedildiği ve büyük bir avantaj elde edildiği görülmüştür” dedi.

Obezite cerrahisi işlemlerinin hastanın tek başına kilo vermesini sağlamadığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, “Hasta operasyon sonrasında kilo verme konusundaki isteğini ve doktor tavsiyelerine uyma konusundaki kararlılığını korumalıdır. Tüp mide ameliyatı sonrası kilo verme süreci hastanın yaşı, sağlık durumu, operasyon sonrası önerilen beslenme düzenine ne kadar uyum sağladığı gibi etkenlere göre farklılık gösterebilir” diye ifade etti.

Genel Cerrahi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, ayrıca hastanın operasyondan sonra istenilen ölçüde kilo kaybedebilmesi için yaşam tarzında değişikliklere gitmesi ve yeni beslenme alışkanlıkları kazanması gerektiği söyledi. Az yemek yemenin her zaman için yeterli olmadığını dikkat çeken, Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, “Tüp mide ameliyatı uygulanan hastalara yedikleri besinlerin kalorisine dikkat etmelerini öneriyoruz. Hastalar süreç sonrası biz doktorların önerilerine eksiksiz ve tam bir şekilde uydukça hedeflenen kilolarına inebiliyorlar. Formda bir vücuda kavuşabiliyorlar. Ayrıca kilo fazlalığından kaynaklanan diyabet, hipertansiyon, kolesterol ve yürüme rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarında gerileme kaydederek büyük bir avantaj elde ediyorlar” dedi.

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