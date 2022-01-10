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Vali Tutulmaz, "2021 yılı ilimiz adına güzel ve yatırımların konuşulduğu bir yıldı"

İHA

Vali Tutulmaz, "2021 yılı ilimiz adına güzel ve yatırımların konuşulduğu bir yıldı"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, geride bırakılan 2021 yılının yatırımların konuşulduğu bir yıl olduğunu ifade etti.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde program düzenlendi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyelerinin yanı sıra bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kentte görev yapan basın mensupları programa katıldı. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, "Zonguldak açısından çok hayırlı, verimli geçen bir yıl oldu. Ülkemiz adına sıkıntılı geçen dönemlerimiz oldu. Zorluklarımız oldu. ama bu zorlukları aşmasını bilen tecrübeli, bilgili, siyasette 40 yılın üzerinde deneyimi olan bir Cumhurbaşkanımız var. Zonguldak bu dönemde hem alt yapı hem de üst yapı anlamında hem de belediyelerimizin çalışmalarını yakinen görüyorsunuz. Biliyorsunuz, şahit oluyorsunuz. İnşallah bunların bir tanesini de ZonguldakKilimli arasındaki duble yolu ve tünelleri Cumhurbaşaknımızın katılımıyla beraber açılışlarını yapacağız" diye konuştu.

"Vaka sayıları yeniden artışa geçti"
10 Ocak tarihinde Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü'nün birlikte yaşandığını ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "2021 yılı da ilimiz adına güzel bir yıldı. Yatırımların konuşulduğu bir yıldı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifleriyle yapılan açılışlarla da taçlandırmış olduk. 2021 pandeminin gölgesinde geçen bir yıl oldu. Bu yönüyle de zaman zaman sıkıntılarımız olmadı değil. Zaman zaman yükselişler azalışlar oldu. Vaka sayılarında yeniden artış eğilimine başladık. Herhalde bu dünyadaki ülkemizin diğer bölgelerindeki artışlar ilimizde de bugün itibariyle bu rakam 225. Bundan 15 gün önce 80'li rakamlara düşmüştük. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya sizlerin vasıtasyıla davet ediyoruz, uyarıyoruz. Uzun süredir konuşulan Atatürk Devlet Hastanesi'nin bitiminde sona gelindi. İncelemeler yapıldı. Heyetin tespit ettiği eksiklikler giderilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Perşembe'de 7 hekimli tesis açıldı. Alaplı devam ediyor. Bunun dışında 15 proje bir kısmı inşaatta bir kısmı ihale aşamasında. Turizm ilimiz için önemli alanlardan birisi. İlimizin kırsal kalkınmasında özellikle önemli rol oynayabilecek değerlerimiz var. Çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. 2021 yılında Kömür Jeoparkının kuruluşunu sağladık. UNESCO'ya mektubumuzu ilettik. İki yıllık süreç içerisinde UNESCO tarafından sertifikamızı alacağız. Gökgül Mağarası'nı tamamladık. Harmankaya 2. etabını tamamladık. Kömür deneyim ocağını turizme kazandırılmasında son aşamaya gelindi. Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi tamamlandı. Üzülmez Kültür vadisi projesi devam ediyor. Kadıoğlu mozaikleri gündemimizde olan bir alan. İhale süreci başlatılmış durumda. Ilıksu'nun turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız drevam ediyor. Osmanlı çileği bu yıl coğrafi işaret belgesini aldı. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın ilimize gelişiyle Filyos Limanı açıldı. Uzunmehmet Camii açıldı. Hizmete girdi. Havalimanı yine bu yıl bakanımızın katılımıyla genişlemesi ve uzamasıyla ilgili süreç tamamlandı. Bu yıl haftada 9 yurt dışı, iki yurt içi olmak üzere 11 uçakla hizmet sundu. Önümüzdeki yıl yurt dışındaki alan 4 destinasyona ulaşılmış olacak Almanya'da. Yüzde 3040'lık artış bekliyoruz. Kilimli tünelleri ve yolları tamamlandı. Kozlu köprüleri tamamlandı. Karaelmas Köprü üst geçidi tamamlandı. Beycuma yolu tamamlandı. AlaplıYığılca, DevrekEreğli yolları devam edilor. ZonguldakDevrek yolu çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

"Filyos, ticaret ve yaşam merkezi olarak ön plana çıkacak"
Vali Tutulmaz, KilimliMuslu, SaltukovaFilyos ve MusluFilyos arasındaki yollara ilişkin son gelişmelere değindi. Tutulmaz, Filyos'un öneminin altını çizerek şöyle devam etti:
"KilimliMuslu arası ihalesi yapıldı. SaltukovaFilyos arası yeniden ihaleye çıkılıyor. MusluFilyos arasındaki ihale süreci bu yıl da başlayacak. Ticaret ve yaşam merkezi olarak ön plana çıkacak. Bu bölgede bilhassa Filyos Vadisi Bölgesinde imar planlarının yapılması önemli. Önümüzdeki süreçte buralarda çarpık kentleşmenin olmaması için şimdiden imar çalışmaları tüm vadiyi kapsayacak şekilde başladı. Bölgenin içme ve kullanım suyunu karşılamak üzere tüm çalışmalar DSİ ile yürütülmektedir. Enerji alanında doğalgaz bu bölgenin gelişim imlkanlarını sağlayacak. TPAO doğalgaz işleme tesisinin temeli Cumhurbşakanımızın geldiği dönemde atılmıştı. OSB'ler hem Çaycuma hem Ereğli doldu. Çaycuma OSB genişletme çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Gökçebey OSB kuruluş çalışmaları, Ereğli'de 2. OSB kuruluş çalışmaları başlatıldı. 6 binin üzerinde personel talebi oldu girişimcilerimiz tarafından. Meslek eğitime her geçen gün biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor."

"Vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması için her türlü tedbir alındı"
Vali Mustafa Tutulmaz, jandarma ve emniyet ekiplerinin vatandaşın huzur içerisinde yaşaması için her türlü tedbiri aldığını ifade etti. Tutulmaz, "Emniyet ve asayişle ilgili vatnadaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması için her türlü tedbirler alındı. İyilik anlamında her alanda ilk ondayız. Kolluk birimlerimizi tebrik ediyorum. İçişleri Bakanlığı'nın öncelediği yaya önceliği kırmızı çizgimiz, en iyi narkotik polisi anne, KADES, UYUMA gibi projelerdeki çalışmalarımız devam etti. Afetlerle ilgili son yıllarda önemli afetlere maruz kaldık. İlimiz bu dönemi biraz az hasarla geçirmekle birlikte heyelanlar çok oldu. Bunun için daha çok gayret ve dikkatli olmamız gerekiyor. Afetlerde riski azaltma planı faaliyete geçti. Afetlerde farkındalık eğitimleri yapıldı. Bu eğitimlerle de Türkiye'de ilk 10 il içerisine geçtik. AFAD Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Basın mensuplarının geçen günlerde açıklama yaparak kamuoyunun dikkateni çektiği okulun akıbetine ilişkin açıklama yapan Tutulmaz, "Tepebaşı'ndaki okulun ne şekilde değerlendirilmesiyle ilgili önümüzdeki bir iki ay içerisinde bakanımız gelecek. Milli Eğitim olarak çalışmlarımızı yapıyoruz. Okulun hangi amaçla ne şekilde hizmet vereceği bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Konunun bilincindeyiz, farkındayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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