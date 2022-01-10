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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yoluna gün sayıyor

İHA

Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yoluna gün sayıyor

Türkiye’nin lider çelik üreticisi Erdemir’in ana destekçisi olduğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu263 tarafından üretilen Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu263A’nın uzay yolculuğu için gün sayıyor. 13 Ocak günü uzaya fırlatılacak olan uyduda emeği geçenleri tebrik eden ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Grizu263 takımımız üniversitemiz, Zonguldak ve Türkiye'nin gururu" diye konuştu.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu263 tarafından üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu263A 13 Ocak günü SpaceX Falcon9 roketiyle uzaya fırlatılacak. Erdemir’in 2018 yılından bu yana çalışmalarını desteklediği Grizu263 takımı, Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu263A’yı 2020 Ekim ayında fırlatıcı firmaya teslim etmişti. Pandemi koşulları nedeniyle 13 Ocak 2022 tarihine ertelenen fırlatma Cape Canaveral (SLC40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile gerçekleşecek. Alçak dünya yörüngesinde 525 Km uzağa gönderilecek olan Grizu263A, 4 yıl boyunca yörüngede kalacak.
Grizu263A uydusu Elektrik Güç Alt Sistemi (EGS), Yerleşik Bilgisayar Alt Sistemi (YBS), Haberleşme Alt Sistemi (HS), Yönelim Belirleme Alt Sistemi (YBKS) ve Faydalı Yük Alt Sistemi (FYS) olmak üzere 5 temel alt sistemden ve bu sistemlerin sabitlendiği ve korunduğu bir gövdeden oluşuyor. Ağırlığı 237 gr olan, 5X5X5 cm boyutlarında bir küp şekline sahip Grizu263A’nın dünyaya göndereceği veri paketi içinde alt sistemlerin tükettiği ve güneş panellerinden elde edilen güç bilgileri, uydunun yörüngedeki hareketlerinin analizi için atalet verileri, UTC zaman bilgileri ve uydu iç sıcaklık bilgisi bulunuyor.

"Hedeflerini daha da büyüttüler"
ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Grizu263 takımının ulusal ve uluslararası başarılara imza atmanın yanında uzaya uydu yollayarak hedeflerini büyüttüklerine dikkat çekerek şöyle dedi:
"Üniversitemiz bir çok alanda önemli atılımlar yapan bölgenin merkez üssü bir üniversite konumunda. Bu bağlamda Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerimiz ve diğer öğrencilerimiz de ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar gösteriyorlar. Bu kapsamda Grizu 263 takımımız ulusal olarak başlayıp uluslararası bir çok başarılara imza atmış. İki defa NASA sponsorluğunda CanSAT yarışmasında dünya ikinciliği elde etmiş bir takımımız. Hedeflerini daha da büyüttüler. Uzaya Türkiye'nin en küçük cep uydusunu fırlatmak için birkaç yıldır çalışıyorlar. Bizim elimizde olmayan nedenlerle bu uzaya fırlatma işi oldukça gecikti. En son olarak 13 Ocak tarihinde SpaceX Falcon9 roketi ile uzaya fırlatılacak. İnşallah o gün ayrı bir program düzenliyoruz. Umarız tekrar bir erteleme olmaz da bu fırlatmayı hep beraber canlı olarak izleriz. Zonguldak'ın, üniversitemiz ve ülkemizin gururu Grizu263 takımımız. Diğer takımlarımız da önemli başarılar elde ediyor. Ama Grizu263 takımımız bir ilki gerçekleştirecek. Başarılarının daha da artmasını diliyorum. Grizu263 takımımızla birlikte diğer takımlarımız da başarılı olacaklar."

"Hayali gerçekleştirmek üzere yola çıktık"
Grizu263 takım kaptanlarından Çağla Aytaç Dursun, "5 yıl önce Muzaffer Duysal ile birlikte bir hayali gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Çeşitli ulusal ve uluslararası başarıların ardından en büyük hayalimiz olan uzaya uydu gönderme hayalimizi gerçekleştirmek için Grizu263A pocketqube uydumuzu faaliyete geçirdik. Yaklaşık iki yıl süren çalışma sürecimiz oldu. Testler ve entegrasyonu tamamladık. 13 Ocak'ta bu hayal gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.
Bir diğer takım kaptanı Muzaffer Duysal da "Aslında bu bizim için bir prototip. Çok inovatif bir uydu. Biz bu uyduyu geliştirerek deneyler yapmak istiyoruz. Yer yüzünden sensör verilerini alıp bunu çok farklı alanlarda kullanmak istiyoruz. Tarım alanında, orman yangını tespiti alanında olmak üzere bir çok veriyi Grizu263A uydumuzda test etmeyi hedefliyoruz. Bu projemiz başarılı olduğu takdirde ülkemiz adına katma değeri yüksek çok güzel ürünler çıkarabileceğimize inanıyoruz. Sponsorumuz Erdemir'e de bize verdikleri destekler için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyada bunu yapan ekibin içinde artık Grizu263 takımı da var"
ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, takımın yıllardır emek vererek başarılarını artırdıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımız yıllardır bir emek verdiler. Çalışıyorlar. Başarıları var. Bu işler heves, hedef ve çalışmayla oluyor. Onlar da bunun bilinciyle çalıştılar. Üstüne koyarak uzaya cep uydu fırlatmaya kadar geldiler. Dünyada kaç ekip bunu yapabiliyor. Bunun için de Grizu263 takımı da var. İnşallah hedeflerini daha da büyütürler. Öğrencilerimiz çalıştıkları azmettikleri zaman neler yapabileceklerini gösterdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Ülkemize faydalı olmasını diliyorum" diye ifade etti.

"Hayalimizi ERDEMİR ile birlikte başardık"
Grizu263 takımının akademik danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, "Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesine 5 yıl önce başlamıştık. Hikayemiz sürekli gelişmeye devam ediyor. 13 Ocak'ta Falcon9 roketiyle gerçek anlamda bir kilometre taşına varmış olacağız. Bu fırlatma aslında yeni bir başlangıç olacaktır. Gelecek teknolojiler ve yeni ufuklar için bize yepyeni fikirler ortaya koyacaktır. O hedeflerde hep birlikte yine büyük başarılarla olmayı dilerim. Bütün bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde bize sağladığı maddi desteklerle büyük katkılar sunan OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürü borç bilirim. Hayal ettik hayalimizi onlarla birlikte başardık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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