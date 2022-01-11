Maden işçisi, Tunuslu Marva Hamouda’yla dünya evine girdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’da çalışan 32 yaşındaki maden işçisi Serdar Çetin, Tunuslu Marva Hamouda (33) ile dünya evine girdi.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’da çalışan 32 yaşındaki maden işçisi Serdar Çetin, instagramdan 33 yaşındaki Tunuslu Hammouda ile tanıştı. 4 ay süren beraberliklerinin ardından SerdarHammouda çifti evlenme kararı aldı.

Pazar günü Belediye Nikah salonunda Serdar Çetin, Tunuslu Marva Hamouda dünya evine girdi.

Nikahın ardından ise SerdarHammouda çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu.

Serdar Çetin, ‘’Çok mutluyum. Eşim 4 yabancı dil biliyor. Türkçeyi de çok iyi konuşuyor. İnsanlar sosyal medyadan tanışmaya sıcak bakmasalar da ben çok mutluyum. Herkese örnek olsun. Eşim ailesiyle Arapça konuşuyor. Ben de Allah nasip ederse Arapça öğrenmek istiyorum" dedi.

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