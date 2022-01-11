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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Posbıyık 10 Milyon TL’ye alınan araçları tanıttı

İHA

Başkan Posbıyık 10 Milyon TL’ye alınan araçları tanıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere araç parkına dahil edilen dozer, greyder, lastik tekerlekli kazıcı, paletli mini ekskavatör ile iki adet hizmet aracı düzenlenen programda hizmete girdi.
Eski Emniyet binası karşısındaki park alanında düzenlenen törene Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
"Alternatif yollar yapacağız"
Kdz. Ereğli Belediye Başkan Halil Posbıyık, kent trafiğini rahatlatmak için yeni yollara ihtiyaç duyulduğunu, bunun için de belediye olarak iş makinesine ihtiyaç duyduklarını belirterek araç parkı için 10 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı. Posbıyık şunları söyledi: “Yollarımızı açmak için yatırımlar yapıyoruz. Trafiği rahatlatmak için yatırım yapıyoruz. Ulaşımı iyi bir noktaya getirmek için belediye meclisimizle birlikte gayret içerisindeyiz. 18. madde uygulamalarını yaptık. Bunu yaptığımızda yollar, parklar, yeşil sahalar belediyeye ait oluyor ve rahatlıkla oraları açabiliyoruz. 18. Madde uygulamalarını yaptığımız Belen ve Belen Yenimahalle’de yol çalışmaları kısmen yapıldı. Geriye kalan kısımda yol açım çalışmaları devam ediyor. Ömerli, Sarıkokmaz ve Kepez’de yeni yollar açılacak. Yaza hazırlık yapıyoruz Allah nasip ederse Yeni açılacak olan 20 metre genişliğinde çevre yolu Terminalden başlayarak BelenKocaaliAhmetçiklerSarıkokmazUzunmehmet mahallelerinden eski hastanenin oraya inecek. Yani o mahallelerde olanlar araçlarıyla şehrin içerisine girmeye gerek duymayacaklar. Merkezdeki trafiği rahatlatmak için böyle dış hatları çoğaltacağız. Şuanda Sakindere’de çok zahmetli bir çalışma yapıyoruz. Hatip Camisi’nin önündeki o varyantı düzleyeceğiz, rahat bir trafik akışı sağlayacağız. Sakindere yolundan Gölevleri’ne 15 metre genişliğinde yol yapacağız. 4 Mevsim Evleri’ne ve Aktaş’a 15 metre genişliğinde yol yapacağız. Çevresindeki paralel yolları birleştireceğiz. Bunun için makineye ihtiyacımız vardı. Sağolsun ERDEMİ bize dozerlerini veriyor ancak onların ihtiyaçları olduğu zaman geri alıyor ve bizim çalışmalarımız yavaş oluyordu. Bunu dikkate alarak bir dozer ve greyder satın aldık. Sadece yol açmakla olmuyor, bunun yanından su hattı, kanalizasyon hattı ve doğalgaz hattı geçecek. Bunun için de makine lazımdı ve 1 adet kanal kazıcı aldık. OSB’ye su istediler, yollara kanallar açıyoruz, onun için de bir iş makinesi aldık. Su hatlarında kullanacağız. Ayrıca İtfaiye Müdürlüğü ve Destekleme Hizmetleri Müdürlüğü’ne 2 yeni 4x4 hizmet aracı aldık.”

“10 Milyon TL yatırım yaptık”
Belediyenin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri, alet ve edevatlar ile ihtiyaç sahibi aileler için 5 bin gıda kolisi aldıklarını belirten Posbıyık, bu alımları döviz kurları yükselmeden yaptıklarını ifade etti. Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Akıllı davrandık, dövizler fırlamadan önce bu satın alma işlemlerini tamamladık. 10 Milyon TL yatırım yaptık. Belediyenin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri, alet edevatları, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak için 5 bin gıda kolisini, zam oranları iyice yükselmeden temin ettik. Allah’a şükür ekip arkadaşlarımla ve belediye meclis üyelerimizle çalışıyoruz. Paraya ihtiyacımız yok. Çünkü biz işi biliyoruz, tecrübeliyiz. Biz hiç bir destek almasak da yolumuza devam ediyoruz. Belediye meclisinden kararı geçti, 1 tane de büyük bir itfaiye aracı alıyoruz. Bir otobüs ve 1 hizmet aracı daha almak için belediye meclis kararını aldık. Bugün Belediyemiz hizmetleri için güzel bir gün, eşlik ettiğiniz için tüm mahalle muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Döviz kurlarından vatandaş nasıl sıkıntı çekiyorsa belediyeler de sıkıntı çekiyor. Pandemi ve peşinden döviz kurlarındaki oynaklık belediyeleri zora soktu. Ama Kdz. Ereğli Belediyesi dimdik ayakta. Ne vergi, ne SSK borcu var. Müteahhide borcumuz yok. Memurumuzun, işçimizin maaşını, ikramiyesini zamanından önce ödüyoruz. İller Bankası’na borcumuz yok. Kenarımızda paramız var ama döviz oynadığı için ihale yapamıyoruz. Zaten İller Bankası bize para vermiyor. Zonguldak milletvekilleri de yardım etmiyor. Öz kaynağımız var ama sürekli kur değiştiği için, poz numaraları, birim fiyatları değiştiği için ihale yapamıyoruz. Bekliyoruz, ilk fırsatta eski belediye binası ihalesini yapacağız.”
Başkan Posbıyık’ın konuşmasının ardından dualarla araçlar hizmete girdi. Belediye Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı yeni araçların kazasız hizmet vermesi için dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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