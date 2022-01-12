Drone ile yapılan denetimdeki ihlaller şaşkına çevirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde drone destekli trafik uygulamasında 75 motosiklet sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 47 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan kural ihlalleri polis ekiplerini de şaşkına çevirdi.

Kdz Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde drone destekli denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren hava destekli denetimde, 75 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı. 75 motosiklet ve sürücüsünün denetlendiği uygulamada 5 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 4 kişiye ehliyetsiz kişilere araç vermekten, 2 kişiye dur ihtarına uymamaktan, 2 kişiye yetersiz ehliyetten, 2 kişiye ehliyeti yetersiz olan kişiye araç kullandırmaktan, 5 kişiye araç muayenesiz, 2 kişiye trafik sigortası olmadığından, 13 kişiye kask kullanmamaktan, 1 kişiye motosikletle yaya kaldırımında gitmekten, 1 kişiye mevzuata aykırı plaka kullanmaktan olmak üzere toplam 47 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.



"Yapılan kural ihlalleri polisleri de şaşırttı"

Uygulama esnasında ekipleri gören ve dur ihtarına uymayarak sahil yolundan kaçmaya çalışan 67 UE 102 plakalı motosiklet sürücüsü sahilde hazır bulunan ekip tarafından yakalanarak “Dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak” tan 7 bin 774 TL para cezası kesildi. Anıt kavşağında durdurulan başka bir motosiklet sürücüsüne ise trafik kuralına uygun olmayan “apk” diye tabir edilen plaka kullandığı için bağlanarak otoparka çekildi. Motosikletin sürücüsüne toplam 700 TL para cezası uygulandı. Uygulama sırasında kaldırımdan telefonla konuşarak ve kask takmadan ilerlerken KGS kamerası tarafından tespit edilen 67 ABJ 098 plakalı motosiklet sürücüsüne ise 3 bin 674 TL ceza kesilerek motosiklet çekici ile otoparka çekildi. Sahilde bisiklet yolundan ilerleyen akülü bir bisiklet sürücüsüne kask takmadığı için 98 TL para cezası kesilirken, Bozhane kavşağı ile anıt kavşağı arasında ilerleyen ve dur ihtarına uymayan 67 AAY 543 plakalı motosiklet sürücüsüne ise “Dur İhtarına uymamak, muayenesiz ve ehliyetsiz araç kullanmak” tan 4 bin 892 TL ceza kesilirken motosiklet bağlanarak çekici ile otoparka çekildi.

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