Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ve Emniyet binası 2 Mart’ta ihaleye çıkacak

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ilçeye yapılması planlanan hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binası ihalesinin 2 Mart 2022 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, ilçede uzun zamandır yapımı beklenen hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binası ihalesinin belli olduğunu ifade etti. Bozkurt konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi; “İlçemize kazandırılacak olan Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi İhalesi 2 Mart 2022 tarihinde yapılacaktır. Kdz. Ereğli’nin, ihtiyaç duyulan ve sürekli gündemde tutulan kamu binalarına en kısa sürede kavuşturulacaktır. Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarının yapımı ile ilgili çalışmaların ihale aşamasına getirilmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum.”

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